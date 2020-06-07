Kayseri'de otomobil otobüse çarptı: 9 yaralı
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Kayseri'de otomobil otobüse çarptı: 9 yaralı

Kayseri'de otomobilin otobüse çarpışması sonucu 9 kişi yaralandı.

Kayseri'de otomobil otobüse çarptı: 9 yaralı
07.06.2020 02:33 | Son Güncelleme: 07.06.2020 02:52

Kayseri'de otomobilin otobüse çarpışması sonucu 9 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Kayseri-Ankara kara yolunda Abdurrahman D. idaresindeki 38 ADP 718 plakalı otomobil, sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen Metro firmasına ait 19 KR 006 plakalı otobüse arkadan çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Otomobil ve otobüste bulunan 9 yaralı, 112 Acil Servis ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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