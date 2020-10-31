Kayseri'de otomobil köprü direğine çarptı: 1 ölü
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Kayseri'de otomobil köprü direğine çarptı: 1 ölü

31.10.2020 10:49 | Son Güncelleme: 31.10.2020 10:53
Kayseri'de otomobil köprü direğine çarptı: 1 ölü

Kayseri'de köprü direğine çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

Kayseri'de köprü direğine çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

Muhammed A. (22) idaresindeki 58 AEE 247 plakalı otomobil, Sivas Bulvarı Mimarsinan Kavşağı'nda kontrolden çıkarak köprü direğine çarptı.

Kaza yerine sevk edilen sağlık ekipleri, sürücünün yaşamını yitirdiğini belirledi.

Muhammed A'nın cenazesi, incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ergün Haktanıyan

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