Kayseri'de otomobil kanala uçtu: 1 yaralı
Haberler » 3. Sayfa » Kayseri'de otomobil kanala uçtu: 1 yaralı - Haber

Kayseri'de otomobil kanala uçtu: 1 yaralı

Kayseri'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil takla atarak kanala uçtu, kazada sürücü yaralandı.

03.12.2019 21:17 | Son Güncelleme: 03.12.2019 21:24
Kayseri'de otomobil kanala uçtu: 1 yaralı

'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil takla atarak kanala uçtu, kazada sürücü yaralandı.


Kaza, ilçesinde bulunan Bekir Yıldız Bulvarı ile Bağdat Caddesi'nin kesiştiği kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ö.K. (31) yönetimindeki 38 ABS 076 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak kanala uçtu. İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin aracından çıkardığı Ö.K., ambulansla Kayseri Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri de kaza yerinde inceleme yaptı.


Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler