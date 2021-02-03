Kayseri'de otomobil ile traktör çarpıştı: 3 yaralı

Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesinde otomobil ile traktörün çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Sürücüleri belirlenemeyen 33 VE 597 plakalı otomobil ile plakası olmayan traktörün ilçe merkezinde çarpışması sonucu A.T. (58), Ş.T. (37) ve A.T. (7) yaralandı.

Yaralılar, ihbar üzerine 112 Acil Servis ekiplerince Yeşilhisar Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralılardan A.T. ve A.T. buradaki ilk müdahalenin ardından Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine, Ş.T. ise Kayseri Şehir Hastanesine sevk edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ramazan Kaya