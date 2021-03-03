Kayseri'de otomobil ile tır çarpıştı: 6 yaralı
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Kayseri'de otomobil ile tır çarpıştı: 6 yaralı

03.03.2021 19:23 | Son Güncelleme: 03.03.2021 19:26
Kayseri'de otomobil ile tır çarpıştı: 6 yaralı

Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesinde tır ile otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesinde tır ile otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

Arif G. idaresindeki 51 AAG 220 plakalı otomobil, Kayseri-Niğde kara yolunda Emin G'nin kullandığı 38 ZS 912 plakalı tırla çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücüler ile otomobildeki Hatice K, Enes K, Hamiyet G. ve Latif G, Yeşilhisar Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Müzahim Zahid Tüzün

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