Kayseri'de otomobil ile servis otobüsü çarpıştı: 7 yaralı
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Kayseri'de otomobil ile servis otobüsü çarpıştı: 7 yaralı

Kayseri'de otomobil ile servis otobüsü çarpıştı: 7 yaralı
Anadolu Ajansı / Murat Asil - Haberler | Güncel

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde işçileri taşıyan servis otobüsü ile otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde işçileri taşıyan servis otobüsü ile otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, 38 ZS 759 plakalı otomobil Yeniköy Mahallesi Bülbül Caddesi'nde 38 P 0258 plakalı servis otobüsüyle çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle otobüs devrildi. Kazada otobüste bulunan D.Ç, K.Ö, T.T, B.Ş. ile otomobildeki A.E.M, T.M. ve S.Ş. yaralandı.

Yaralılar kentteki hastanelerde tedavi altına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Asil

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