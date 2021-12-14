Kayseri'de otomobil ile pikabın çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı - Haberler
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Kayseri'de otomobil ile pikabın çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı

Kayseri'de otomobil ile pikabın çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı
AA / Ramazan Kaya - Haberler | Güncel

Kayseri'nin merkez Kocasinan ilçesinde otomobil ile pikabın çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

KOCASİNAN, KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin merkez Kocasinan ilçesinde otomobil ile pikabın çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

A.H. idaresindeki 38 H 2098 plakalı otomobil, Kocasinan Bulvarı'ndaki üst geçitte refüje çarpıp devrildikten sonra karşı şeride geçerek, M.D'nin kullandığı 38 DG 197 plakalı pikapla çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sürücüler ve araçlarda bulunan 2 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulansla Kayseri Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Öte yandan, kazada otomobilin yerinden fırlayan LPG tankı başka bir araçta hasara neden oldu.

Kayseri'de otomobil ile pikabın çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı

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AA / Ramazan Kaya - Son Dakika Haberleri

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