Kayseri'de otomobil ile minibüs çarpıştı: 3 yaralı
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Kayseri'de otomobil ile minibüs çarpıştı: 3 yaralı

Kayseri'de otomobil ile minibüs çarpıştı: 3 yaralı
Anadolu Ajansı / Sercan Küçükşahin - Haberler | Güncel

Kayseri'nin Talas ilçesinde otomobil ile minibüsün çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Kayseri'nin Talas ilçesinde otomobil ile minibüsün çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

H.A'nın kullandığı 38 VN 182 plakalı minibüs, Şehit Komandolar Caddesi'nde H.Z. idaresindeki 38 DT 893 plakalı otomobille çarpıştı.

Yoldan geçenlerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücüler ile otomobilde bulunan bir kişi, ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kayseri'de otomobil ile minibüs çarpıştı: 3 yaralı
Kayseri'de otomobil ile minibüs çarpıştı: 3 yaralı
Kayseri'de otomobil ile minibüs çarpıştı: 3 yaralı
Kayseri'de otomobil ile minibüs çarpıştı: 3 yaralı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sercan Küçükşahin

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Kayseri'de otomobil ile minibüs çarpıştı: 3 yaralı - Haberler
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