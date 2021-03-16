Kayseri'de otomobil ile halk otobüsü çarpıştı: 7 yaralı
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Kayseri'de otomobil ile halk otobüsü çarpıştı: 7 yaralı

16.03.2021 13:15 | Son Güncelleme: 16.03.2021 13:23
Kayseri'de otomobil ile halk otobüsü çarpıştı: 7 yaralı

KAYSERİ'de otomobil ile halk otobüsünün çarpıştığı kazada, 4'ü çocuk 7 kişi yaralandı.

KAYSERİ'de otomobil ile halk otobüsünün çarpıştığı kazada, 4'ü çocuk 7 kişi yaralandı.

Kaza, saat 11.30 sıralarında Melikgazi ilçesindeki Tacettinveli Bulvarında meydana geldi. V.K. yönetimindeki 27 AAD 813 plakalı otomobil, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 38 AB 322 plakalı halk otobüsüne arkadan çarptı. Kazada, otomobil içindeki 4'ü çocuk 7 kişi yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Kayseri'de otomobil ile halk otobüsü çarpıştı: 7 yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yasin DALKILIÇ

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