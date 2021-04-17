Kayseri'de otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 5 yaralı
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Kayseri'de otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 5 yaralı

Kayseri'de otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 5 yaralı
Anadolu Ajansı / Ergün Haktanıyan - Haberler | Güncel

Kayseri'de otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

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Kayseri'de otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Mehmet Ö. idaresindeki 58 BB 080 plakalı otomobil, Sivas Bulvarı Doğu Garajı Kavşağı'nda, Tolga T'nin kullandığı 38 NZ 512 plakalı hafif ticari araç ile çarpıştı.

Kazada yaralanan sürücüler ile otomobildeki Arzu Ö, Azra Ö, Ayten Ö. sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kalp masajıyla hayata döndürülen Ayten Ö'nün sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Yoldan geçerken yaralılara yardım için duran ve otomobil sürücüsüne bağlanan serumu bir süre tutan Erol Kayakıran, "Kazaya markete geçerken rastladım ve durdum. Tanker şoförüyüm ilk yardım eğitimi aldım. Müdahale ettim ve takılan serumu tuttum." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ergün Haktanıyan

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