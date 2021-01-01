Otomobil hırsızlığıyla ilgili 3 kişi yakalandı
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Otomobil hırsızlığıyla ilgili 3 kişi yakalandı

01.01.2021 19:09 | Son Güncelleme: 01.01.2021 19:19

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde otomobil hırsızlığıyla ilgili 3 kişi yakalandı.

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde otomobil hırsızlığıyla ilgili 3 kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Suriye uyruklu A.B'ye ait otomobilin Argıncık Mahallesi'nden çalınması üzerine çalışma başlattı.

Esentepe Şanlı Sokak'ta plakası değiştirilen çalıntı araçta pizza yerken polisi fark ederek kaçmaya çalışan şüphelilerden A.K, olay yerinde gözaltına alındı.

Kaçan diğer 2 şüpheli ise saklandıkları yerde gözaltına alındı. Yakalanan 3 şüpheli, emniyete götürüldü.

Otomobil hırsızlığıyla ilgili 3 kişi yakalandı
Otomobil hırsızlığıyla ilgili 3 kişi yakalandı
Otomobil hırsızlığıyla ilgili 3 kişi yakalandı
Otomobil hırsızlığıyla ilgili 3 kişi yakalandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ergün Haktanıyan

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