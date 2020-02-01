Kayseri'de otomobil devrildi: 1 ölü, 5 yaralı
Kayseri'nin Tomarza ilçesinde devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.
01.02.2020 16:18 | Son Güncelleme: 01.02.2020 16:18
Kayseri'nin Tomarza ilçesinde devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.
Sarız ilçesinden Tomarza'ya giden V.Y. yönetimindeki 38 PH 023 plakalı otomobil, Şiraz-Gülveren mahalleleri arasında yol kenarına devrildi.
Araçta bulunan 13 yaşındaki S.B. olay yerinde hayatını kaybetti.
Yaralanan sürücü ile araçtaki 4 kişi, ambulanslarla Kayseri Şehir Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA