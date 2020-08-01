Kayseri'de otomobil devrildi: 1 ölü, 3 yaralı
Kayseri'nin Sarız ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu aynı aileden 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
01.08.2020 13:09 | Son Güncelleme: 01.08.2020 14:59
Kayseri'nin Sarız ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu aynı aileden 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Burak Yıldız idaresindeki 38 ADD 710 plakalı otomobil, Karapınar Mahallesi'nde kontrolden çıkarak uçuruma devrildi.
Kazada araçta bulunan İbrahim Yıldız (14), olay yerinde hayatını kaybetti.
Yaralılar Burak, Esma ve Yeter Yıldız, Sarız Devlet Hastanesine kaldırıldı.
İç kanaması olan Burak Yıldız, ambulans helikopterle Kayseri'ye getirilerek Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde tedavi altına alındı.
Kaynak: AA