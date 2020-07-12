Kayseri'de otomobil devrildi: 1 ölü, 1 yaralı
Kayseri'de otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
12.07.2020 13:03 | Son Güncelleme: 12.07.2020 13:32
Kayseri'de otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Önder Fırat idaresindeki 58 HE 956 plakalı otomobil, Kayseri-Malatya kara yolunda devrildi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri çağrıldı.
Sağlık ekipleri otomobilde bulunan İsa Demirhan'ın hayatını kaybettiğini belirledi.
Yaralanan sürücü ise Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA