Kayseri'de otomobil devrildi: 1 ölü, 1 yaralı
Kayseri'de otomobilin devrilmesi sonucu bir çocuk hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı.
Kayseri'de otomobilin devrilmesi sonucu bir çocuk hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı.
Oktay Çalık idaresindeki 32 PR 640 plakalı otomobil, Kayseri-Malatya kara yolu Çakılı Pınar mevkisinde devrildi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.
Otomobilde bulunan 7 yaşındaki A.D'nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.
Yaralanan sürücü Çalık, Bünyan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Çalık'ın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.