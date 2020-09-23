Kayseri'de otomobil bahçeye uçtu, 3 kişi yaralandı
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Kayseri'de otomobil bahçeye uçtu, 3 kişi yaralandı

Kayseri'de otomobilin bahçeye uçması sonucunda 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

Kayseri'de otomobil bahçeye uçtu, 3 kişi yaralandı
23.09.2020 00:27 | Son Güncelleme: 23.09.2020 00:30

Kayseri'de otomobilin bahçeye uçması sonucunda 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre Berkay Reşat Dilbaz'ın kullandığı 38 FC 735 plakalı otomobil, Melikgazi ilçesi Hisarcık Caddesi'nde yolun kenarındaki bahçeye uçtu. Yoldan geçenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücü Dilbaz ile otomobilde bulunan Furkan Yılmaz ve Ali Rıza Erkurt yaralandı. Yaralılar sağlık ekiplerince Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan Dilbaz'ın hayati tehlikesi bulunduğu öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sercan Küçükşahin

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