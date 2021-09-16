Kayseri'de otobüsteki yolcu kemerine gizlediği uyuşturucuyla yakalandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kayseri'de otobüsteki yolcu kemerine gizlediği uyuşturucuyla yakalandı

AA / Esma Küçükşahin - Haberler | Güncel
Kayseri'de otobüsteki yolcu kemerine gizlediği uyuşturucuyla yakalandı

Kayseri'de seyahat ettiği otobüste, kemerine gizlediği sentetik uyuşturucu ile yakalanan yolcu gözaltına alındı.

Kayseri'de seyahat ettiği otobüste, kemerine gizlediği Sentetik Uyuşturucu ile yakalanan yolcu gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, F.T'nin batı illerinden Kayseri'ye uyuşturucu madde getireceği bilgisine ulaştı.

Şüphelinin seyahat ettiği yolcu otobüsünü kent girişindeki kontrol noktasında durduran ekipler, F.T'nin üst aramasında, pantolonun kemer kısmına gizlediği 31,60 gram sentetik uyuşturucuyu buldu.

Şüpheli F.T, uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan gözaltına alındı.

Öte yandan ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapanlara yönelik 2 ay süren teknik takip sonucu İ.T, T.D, H.C.E, F.G ve L.K'nin adreslerine eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda yastıkların içine ve kanepelerin altına gizlenmiş 92,44 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, T.D, F.G. ve L.K. yakalandı.

Adreslerinde bulunamayan 2 şüpheliyi yakalama çalışmaları sürüyor.

Ekipler ayrıca, otomobilinde 134 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdikleri İ.P'yi gözaltına aldı.

Gözaltına alınan 5 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

AA / Esma Küçükşahin - Son Dakika Haberleri
EVDE KAÇAK KAZI YAPARKEN YAKALANDILAR; 13 METRE DERİNE İNMİŞLER

EVDE KAÇAK KAZI YAPARKEN YAKALANDILAR; 13 METRE DERİNE İNMİŞLER

 Kayseri'de 4 bin yıl öncesine ait kemik kalıntıları bulundu! Arkeologlar 'Biz de şaşkınız' diye açıkladı

Kayseri'de 4 bin yıl öncesine ait kemik kalıntıları bulundu! Arkeologlar "Biz de şaşkınız" diye açıkladı
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Adil Karaismailoğlu
Magazin Cristiano
Spor Şenol Güneş Marcao Abdullah Avcı Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Mehmet Akif Ersoy Memduh Büyükkılıç
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Kayseri'de otobüsteki yolcu kemerine gizlediği uyuşturucuyla yakalandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 16.09.2021 17:10:18. #1.11#