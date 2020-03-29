Kayseri'de otobüs terminalinde sessizlik
KAYSERİ'de, şehirler arası yolculukların valilik iznine bağlanmasının ardından otobüs firmaları seferlerini durdurunca, günlük 20 bin yolcunun taşındığı terminal sessizliğe büründü.
29.03.2020 14:28 | Son Güncelleme: 29.03.2020 14:28
KAYSERİ'de, şehirler arası yolculukların valilik iznine bağlanmasının ardından otobüs firmaları seferlerini durdurunca, günlük 20 bin yolcunun taşındığı terminal sessizliğe büründü.
?Kayseri'de otobüs yolculukları, koronavirüs salgını nedeniyle alınan önlemler kapsamında valilik iznine bağlandı. Bunun üzerine kentteki seyahat firmaları seferlerini iptal etti. Günlük 20 bin yolcunun taşındığı Kayseri Şehirler Arası Otobüs Terminali sessizliğe büründü. Terminalin idare katına ise 'Seyahat İzin Kurulu' açıldı.
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Kaynak: DHA