Kayseri'de otobüs şarampole devrildi: 43 yaralı
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Kayseri'de otobüs şarampole devrildi: 43 yaralı

Kayseri'nin Develi ilçesinde otobüsün şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 43 kişi yaralandı.

08.02.2020 17:10 | Son Güncelleme: 08.02.2020 17:11
Kayseri'de otobüs şarampole devrildi: 43 yaralı

'nin ilçesinde otobüsün şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 43 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre H.T. yönetimindeki 01 FB Y 98 plakalı içerisinde 43 yolcunun bulunduğu yolcu otobüsü, Epçe köyü yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Kazanın ardından bölgeye çok sayıda ambulans ve ekibi sevk edildi. Jandarma ekipleri yol üzerinde güvenlik önlemi alırken sağlık ekipleri de kazada yaralananlara ilk müdahalesini yaptı. Yaralılar, ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla Develi Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(Mahmut Kılınç/İHA)

Kaynak: İHA

Haber Videosu

: Kayseri'de otobüs şarampole devrildi: 43 yaralı
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