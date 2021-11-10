Kayseri'de otobüs ile kamyonetin çarpıştığı kazada ölü sayısı 2'ye yükseldi - Haberler
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Kayseri'de otobüs ile kamyonetin çarpıştığı kazada ölü sayısı 2'ye yükseldi

AA / Hakan Can Şahin - Haberler | Güncel
Kayseri'de otobüs ile kamyonetin çarpıştığı kazada ölü sayısı 2'ye yükseldi

Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesinde yolcu otobüsü ile kamyonetin çarpışması sonucu yaralananlardan biri daha hastanede yaşamını yitirdi.

KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesinde yolcu otobüsü ile kamyonetin çarpışması sonucu yaralananlardan biri daha hastanede yaşamını yitirdi.

Kayseri-Niğde kara yolunun 67. kilometresinde 8 Kasım Pazartesi günü meydana gelen kazanın ardından İncesu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan ve burada yapılan ilk müdahalenin ardından Kayseri Şehir Hastanesi'ne sevk edilen Abdurrahman Kapusuz (63), müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kapusuz'un hayatını kaybetmesiyle kazada ölenlerin sayısı 2'ye yükseldi.

Kayseri-Niğde kara yolunun 67. kilometresinde H.Ö'nün kullandığı 38 RH 147 plakalı Süha Turizm firmasına ait yolcu otobüsü ile Bayram Çakır idaresindeki 38 F 0108 plakalı kamyonet çarpışmış, sürücülerden Bayram Çakır hayatını kaybetmiş, otobüsteki 10 yolcu yaralanmıştı.

Kayseri'de otobüs ile kamyonetin çarpıştığı kazada ölü sayısı 2'ye yükseldi

Kayseri'de otobüs ile kamyonetin çarpıştığı kazada ölü sayısı 2'ye yükseldi

Kayseri'de otobüs ile kamyonetin çarpıştığı kazada ölü sayısı 2'ye yükseldi

AA / Hakan Can Şahin - Son Dakika Haberleri
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