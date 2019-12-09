Kayseri'de oto hırsızlığı operasyonunda 3 şüpheli yakalandı
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Kayseri'de oto hırsızlığı operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

Kayseri'de otomobil çaldıkları ve park halindeki araçlardan hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 3 kişi yakalandı.

09.12.2019 15:22 | Son Güncelleme: 09.12.2019 15:22
Kayseri'de oto hırsızlığı operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

'de otomobil çaldıkları ve park halindeki araçlardan hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 3 kişi yakalandı.

İl Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kentte, otomobil ve park halindeki araçlardan teyp, akü ve plaka çalınması ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Hırsızlık olayının meydana geldiği bölgelerde araştırma yapan ekipler, olayla ilgili F.D (20) M.S (19) ve O.T'yi (17) gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemelerinin ardından Kayseri Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, adliyeye sevk edildi. Çalınan malzemeler sahiplerine teslime edildi.

Kaynak: AA
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