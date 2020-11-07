Kayseri'de otel lobisinde çıkan kavgada 2 kişi yaralandı
07.11.2020 23:23 | Son Güncelleme: 07.11.2020 23:26
Kayseri'de bir otelin lobi katında çıkan kavgada 2 kişi bıçakla yaralandı.
Kayseri'de bir otelin lobi katında çıkan kavgada 2 kişi bıçakla yaralandı.
Edinilen bilgiye, Kocasinan ilçesi Kocasinan Bulvarı'ndaki bir otelin lobisinde iki grup arasında belirlenemeyen nedenden kavga çıktı.
Otel görevlilerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kavgada T.Ö. ve E.K. aldıkları bıçak darbeleriyle yaralanırken polis ekipleri şüphelilerden O.Ç'yi gözaltına aldı.
Polis olaya karışan diğer kişileri tespit etmek için çalışma başlattı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Sercan Küçükşahin