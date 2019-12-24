Kayseri'de ortaya çıkan gökkuşağı görsel şölen oluşturdu
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Kayseri'de ortaya çıkan gökkuşağı görsel şölen oluşturdu

Yağışlı havanın etkisine giren Kayseri'de ortaya çıkan gökkuşağı görsel şölen oluşturdu.

24.12.2019 10:45 | Son Güncelleme: 24.12.2019 10:50
Kayseri'de ortaya çıkan gökkuşağı görsel şölen oluşturdu

Yağışlı havanın etkisine giren 'de ortaya çıkan gökkuşağı görsel şölen oluşturdu.


Kayseri'de dün başlayan şiddetli rüzgar, bu gün yerini yağışlı havaya bıraktı. Şehrin bir bölümünde güneş ortaya çıkarken, bir bölümünde ise yağmur etkili oldu. Şehrin kuzey bölümünde etkili olan yağışlar sonrasında ortaya çıkan gökkuşağı görsel şölen oluşturdu.


Meteoroloji Bölge Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre Kayseri'de bir hafta boyunca yağışlı havanın etkili olması bekleniyor. - KAYSERİ

Kaynak: İHA
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