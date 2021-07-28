Kayseri'de ormanlık alanda yangın çıktı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kayseri'de ormanlık alanda yangın çıktı

Kayseri'de ormanlık alanda yangın çıktı
Anadolu Ajansı / Esma Küçükşahin - Haberler | Güncel

Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına ekipler müdahale ediyor.

Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına ekipler müdahale ediyor.

Kapuzbaşı ve Ulupınar mahalleleri arasındaki ormanlık alanının ziyaretçi merkezi girişi yakınında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yahyalı Orman İşletme Müdürlüğünce 30 işçi ve 2 arazözle yangına müdahale ediliyor.

Rüzgarın da etkisiyle Divrik Dağı'na doğru ilerleyen yangına müdahale için Kayseri ve çevre ilçelerden de takviye ekiplerin bölgeye yönlendirildiği öğrenildi.

Kayseri'de ormanlık alanda yangın çıktı
Kayseri'de ormanlık alanda yangın çıktı
Kayseri'de ormanlık alanda yangın çıktı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Esma Küçükşahin

Gaziantep'teki bir depo alevlere teslim oldu! Çevredeki evler boşaltıldı, ekipler yangına müdahale ediyor
Gaziantep'teki bir depo alevlere teslim oldu! Çevredeki evler boşaltıldı, ekipler yangına müdahale ediyor
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Fazıl Küçük Ersin Tatar Oğuzhan Asiltürk Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Müge Anlı Buse Varol Fatma Girik Prens Harry
Spor Eda Erdem Aytaç Kara Burak Elmas Hakan Reçber Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Kayseri'de ormanlık alanda yangın çıktı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 28.7.2021 14:40:02. #1.14#

title