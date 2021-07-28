Kayseri'de ormanlık alanda yangın çıktı

Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına ekipler müdahale ediyor.

Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına ekipler müdahale ediyor.

Kapuzbaşı ve Ulupınar mahalleleri arasındaki ormanlık alanının ziyaretçi merkezi girişi yakınında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yahyalı Orman İşletme Müdürlüğünce 30 işçi ve 2 arazözle yangına müdahale ediliyor.

Rüzgarın da etkisiyle Divrik Dağı'na doğru ilerleyen yangına müdahale için Kayseri ve çevre ilçelerden de takviye ekiplerin bölgeye yönlendirildiği öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Esma Küçükşahin