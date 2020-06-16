Kayseri'de orman ürünleri fabrikasında yangın Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'ndeki (OSB) bir orman ürünleri fabrikasında çıkan yangın hasara neden oldu.

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'ndeki (OSB) bir orman ürünleri fabrikasında çıkan yangın hasara neden oldu.

Alınan bilgiye göre, dün akşam Kayseri OSB 20. Cadde üzerinde bulunan sunta ve orman ürünleri fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saatlik çalışması sonucu söndürülen yangında fabrikada hasar meydana geldi.

Kaynak: AA