Kayseri'de orman ürünleri fabrikasında çıkan yangın söndürüldü
Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) orman ürünleri fabrikasında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) orman ürünleri fabrikasında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
OSB'de faaliyet gösteren orman ürünleri fabrikasının bahçe kısmında bulunan talaşlar bilinmeyen bir nedenle alev aldı.
Dumanı fark eden çevredekiler, polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi.
İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Müzahim Zahid Tüzün