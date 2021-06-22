Kayseri'de organize suç örgütü operasyonunda 30 kişi gözaltına alındı

Kayseri'de organize suç örgütüne yönelik operasyonda 30 şüpheli yakalandı.

Kayseri'de organize suç örgütüne yönelik operasyonda 30 şüpheli yakalandı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı, "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, yönetmek, kurulan suç örgütüne üye olmak", "ihaleye fesat karıştırma", "resmi belgede sahtecilik", "nitelikli dolandırıcılık", "görevi kötüye kullanma", "suçlu kayırma ve rüşvet" suçlarına karıştığı iddia edilenlerle ilgili soruşturma başlattı.

Kayseri Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, soruşturma kapsamında 33 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi, 30 zanlı gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Asil