Kayseri'de organize suç örgütü operasyonu: 30 gözaltı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri tarafından organize suç örgütü iddiası ile 33 adrese yapılan operasyonda 30 kişi gözaltına alındı.