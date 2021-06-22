Kayseri'de organize suç örgütü operasyonu: 30 gözaltı
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Kayseri'de organize suç örgütü operasyonu: 30 gözaltı

Kayseri'de organize suç örgütü operasyonu: 30 gözaltı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri tarafından organize suç örgütü iddiası ile 33 adrese yapılan operasyonda 30 kişi gözaltına alındı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri tarafından organize suç örgütü iddiası ile 33 adrese yapılan operasyonda 30 kişi gözaltına alındı.

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından "Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurmak- Yönetmek- Kurulan Suç Örgütüne Üye Olmak, İhaleye Fesat Karıştırma, Resmi Belgede Sahtecilik, Nitelikli Dolandırıcılık, Görevi Kötüye Kullanma, Suçlu Kayırma ve Rüşvet" suçlarından kent genelindeki 33 ayrı adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

Düzenlenen operasyonla adreslerde bulunan 30 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şahısların soruşturmaları devam ediyor. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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