Kayseri'de organ bağışı standı kuruldu

04.11.2019 12:04

Kayseri'de Organ Bağışı Haftası dolayısıyla kent meydanına organ bağışı standı kuruldu.

Toplumda organ bağışı duyarlılığını artırmak için İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Cumhuriyet Meydanına kurulan standa vatandaşlar ilgi gösterdi.

Organ bağışı hakkında bilgilendirici broşür dağıtıldığı ve organ bağışı yapmak isteyen vatandaşların başvurularının kabul edildiği standı ziyaret eden İl Sağlık Müdürü Ali Ramazan Benli de organ bağışında bulundu.

Burada gazetecilere açıklama yapan Benli, "Bir kişide örneğin böbrek yetmezliği oluştuğu zaman çocukları veya annesi, babası bağış yapıyor ancak özellikle beyin ölümü gerçekleşen ya da tıbben hayatı sona erenler içerisinde organ bağışı yapma konusunda eksikliğimiz var. Bu konuda farkındalık oluşturmak istiyoruz." dedi.

Türkiye'de organ bağışı konusunda toplumun çekinceleri olduğunu ifade eden Benli, şunları kaydetti:

"Türkiye'de 25 binin üzerinde organ nakli bekleyen hastayı düşünürsek bu konuda vatandaşlarımızın daha duyarlı olmasını bekliyoruz. Toplumda bu konunun dini anlamda yanlış değerlendirildiğini düşünüyorum. Organ bağışı bir kişiye hayat veren cihana hayat verir ilkesiyle örtüşen bir duruştur. Bundan dolayı vatandaşların organ bağışı yapmaktan çekinmemelerini istiyorum. Kayseri'de ise organ nakli bekleyen 540 hasta var. Organ bağışı yaptığımız zaman bu insanların hayatına dokunmuş olacağız. Günümüzde bir çok organın nakli yapılabiliyor. Bunu düşündüğümüzde organ bağışı yapıldığında bir bedenden birçok cana hayat verilmiş olacaktır."

İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Başkanı Ahmet Ceylan da Kayseri'de organ bağışı hususunda yeterli rakamlara ulaşılamadığını, geçen yıl kent genelinde toplam 507 organ bağışı yapıldığını söyledi.

Kaynak: AA