Kayseri'de ördek avcıları suçüstü yakalandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kayseri'de ördek avcıları suçüstü yakalandı

AA, Esma Küçükşahin - Güncel
 - Güncelleme:
Kayseri'de ördek avcıları suçüstü yakalandı

Doğa Koruma ve Milli Parklar Kayseri Şube Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı avlanan 2 kişiyi suçüstü yakaladı.

KAYSERİ (AA) - Doğa Koruma ve Milli Parklar Kayseri Şube Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı avlanan 2 kişiyi suçüstü yakaladı.

Müdürlükten yapılan yazılı açıklamaya göre, acil çağrı merkezine gelen ihbarı değerlendiren ekipler, Hürmetçi Sazlığı Sulak Alanı mevkisinde ördek avı yapmaya hazırlananlara yönelik operasyon düzenledi.

2 avcı herhangi bir canlıya zarar vermeden yakalandı.

Suçüstü yakalananlara, kişi başı 2 bin 600 lira idari para cezası uygulandı.

Aynı suçu ikinci kez işlediği belirlenen bir avcının avlanma belgesi iptal edildi.

AA / Esma Küçükşahin - Güncel

Doğa Koruma ve Milli Parklar, Kayseri, 112, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title