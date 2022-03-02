Kayseri'de ördek avcıları suçüstü yakalandı
AA, Esma Küçükşahin - Güncel
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Doğa Koruma ve Milli Parklar Kayseri Şube Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı avlanan 2 kişiyi suçüstü yakaladı.
KAYSERİ (AA) - Doğa Koruma ve Milli Parklar Kayseri Şube Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı avlanan 2 kişiyi suçüstü yakaladı.
Müdürlükten yapılan yazılı açıklamaya göre, acil çağrı merkezine gelen ihbarı değerlendiren ekipler, Hürmetçi Sazlığı Sulak Alanı mevkisinde ördek avı yapmaya hazırlananlara yönelik operasyon düzenledi.
2 avcı herhangi bir canlıya zarar vermeden yakalandı.
Suçüstü yakalananlara, kişi başı 2 bin 600 lira idari para cezası uygulandı.
Aynı suçu ikinci kez işlediği belirlenen bir avcının avlanma belgesi iptal edildi.
AA / Esma Küçükşahin - Güncel