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Kayseri'de operasyon yapılan evden kılıç ve ok ucu çıktı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Kayseri'de operasyon yapılan evden kılıç ve ok ucu çıktı

Kayseri'de polis ekipleri tarafından düzenlenen tarihi eser operasyonunda 1 kişi gözaltına alınırken, yapılan aramada tarihi eserlerin yanı sıra 3 adet kılıç ve 13 adet metal ok ucu ele geçirildi.

KAYSERİ (İHA) - Kayseri'de polis ekipleri tarafından düzenlenen tarihi eser operasyonunda 1 kişi gözaltına alınırken, yapılan aramada tarihi eserlerin yanı sıra 3 adet kılıç ve 13 adet metal ok ucu ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Melikgazi ilçesine bağlı Selimiye Mahallesi'nde bir eve operasyon düzenledi. Operasyonda 1 kişi gözaltına alınırken, şahsın evinde ve aracında yapılan aramada 4 adet tabanca, 165 adet sikke, 1 adet el dedektörü, 2 adet tüfek, 3 adet kılıç, 13 adet metal ok ucu, 10 adet metal yüzük ve 86 adet obje ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahsın emniyetteki işlemleri sürüyor. - KAYSERİ

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