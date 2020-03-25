Kayseri'de online spor yaptırılacak Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor AŞ, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında "Evinde hareket var" sloganıyla online olarak sabah ve akşam sporu yaptıracak.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor AŞ, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında "Evinde hareket var" sloganıyla online olarak sabah ve akşam sporu yaptıracak.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, yazılı açıklamasında, sosyal izolasyonun sporu etkilememesi için uzaktan spor etkinliği planladıklarını belirtti.

Spor AŞ'nin "Evinde hareket var" sloganıyla sabah ve akşam sporu yaptıracağını ifade eden Büyükkılıç, şunları kaydetti:

"Evlerindeki hemşehrilerimiz Spor AŞ eğitmenleri eşliğinde günde iki seans spor yapma imkanı bulacak. Eğitmenlerimiz tarafından hazırlanan uzaktan spor imkanı Spor AŞ'nin sosyal medya hesapları üzerinden canlı gerçekleştirilecek. Yaklaşık yarım saat sürecek seanslar yarından itibaren saat 10.00-11.00 ve 18.00-19.00 arası yapılacak. Tüm vatandaşlarımızı beden ve ruh sağlığı için çok önemli olan spor etkinliğine katılmaya davet ediyorum."

Kaynak: AA