Kayseri'de ölümü şüpheli bulunan yaşlı kadının kızı tutuklandı - Haberler
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Kayseri'de ölümü şüpheli bulunan yaşlı kadının kızı tutuklandı

Kayseri'de ölümü şüpheli bulunan yaşlı kadının kızı tutuklandı
AA / Esma Küçükşahin - Haberler | Güncel

Kayseri'nin Talas ilçesinde evinde ölü bulunan yaşlı kadının kızı tutuklandı.

TALAS, KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin Talas ilçesinde evinde ölü bulunan yaşlı kadının kızı tutuklandı.

Bahçelievler Mahallesi'nde yaşayan F.S'nin (81) ölümünün şüpheli bulunmasının ardından gözaltına alınan kızı Ö.S'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen Ö.S, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Ö.S'nin psikolojik sorunları olduğu öğrenildi.

F.S'nin 9 Aralık'ta Bahçelievler Mahallesi'ndeki evinde ölü bulunmasının ardından kızı Ö.S, dün polis ekiplerince gözaltına alınmıştı.

AA / Esma Küçükşahin - Son Dakika Haberleri

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