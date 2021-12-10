Kayseri'de ölümü şüpheli bulunan kadının kızı yakalandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kayseri'de ölümü şüpheli bulunan kadının kızı yakalandı

Kayseri'de ölümü şüpheli bulunan kadının kızı yakalandı
AA / Esma Küçükşahin - Haberler | Güncel

Kayseri'nin Talas ilçesinde evinde ölü bulunan kadının kızı gözaltına alındı.

TALAS, KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin Talas ilçesinde evinde ölü bulunan kadının kızı gözaltına alındı.

Bahçelievler Mahallesi'ndeki evinde 81 yaşındaki F.S'nin ölü bulunmasıyla ilgili yapılan incelemede, bazı şüphelere rastlandı.

Ölümü şüpheli bulunan kadının kızı Ö.S, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

AA / Esma Küçükşahin - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title