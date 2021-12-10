Kayseri'de ölümü şüpheli bulunan kadının kızı yakalandı

TALAS, KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin Talas ilçesinde evinde ölü bulunan kadının kızı gözaltına alındı.

Bahçelievler Mahallesi'ndeki evinde 81 yaşındaki F.S'nin ölü bulunmasıyla ilgili yapılan incelemede, bazı şüphelere rastlandı.

Ölümü şüpheli bulunan kadının kızı Ö.S, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

AA / Esma Küçükşahin - Son Dakika Haberleri

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