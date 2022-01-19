Kayseri'de olumsuz hava koşulları nedeniyle okullar yarın tatil edildi

KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin 11 ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime yarın ara verildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, etkili kar yağışı sonrası oluşan soğuk hava ve buzlanma nedeniyle Yeşilhisar, Felahiye, Pınarbaşı, Sarız, Bünyan, Tomarza, Develi, İncesu, Akkışla, Özvatan ve Yahyalı ilçelerinde 20 Ocak Perşembe okullar tatil edildi.