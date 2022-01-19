Kayseri'de olumsuz hava koşulları nedeniyle okullar yarın tatil edildi
AA / Hakan Can Şahin - Haberler | Güncel
Kayseri'nin 11 ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime yarın ara verildi.
KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin 11 ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime yarın ara verildi.
İl Milli Eğitim Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, etkili kar yağışı sonrası oluşan soğuk hava ve buzlanma nedeniyle Yeşilhisar, Felahiye, Pınarbaşı, Sarız, Bünyan, Tomarza, Develi, İncesu, Akkışla, Özvatan ve Yahyalı ilçelerinde 20 Ocak Perşembe okullar tatil edildi.
AA / Hakan Can Şahin - Son Dakika Haberleri