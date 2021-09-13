Kayseri'de okulların çevresindeki uyuşturucu denetiminde 113 polis görev aldı - Haberler
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Kayseri'de okulların çevresindeki uyuşturucu denetiminde 113 polis görev aldı

AA / Murat Asil - Haberler | Güncel
Kayseri'de okulların çevresindeki uyuşturucu denetiminde 113 polis görev aldı

Kayseri'de polis ekiplerinin okulların çevresinde yaptığı uyuşturucu denetiminde 272 kişi sorgulandı.

Kayseri'de polis ekiplerinin okulların çevresinde yaptığı uyuşturucu denetiminde 272 kişi sorgulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesine bağlı Narkotim ekiplerince, okul önlerinde uyuşturucu satışı ve kullanımını önlemek amacıyla gerçekleştirilen denetimde 60 ekip ve 113 personel ile "Athena" ve "Jack" isimli narkotik köpekleri de görev aldı.

Denetimlerde, 272 kişi, 61 araç sorgulanırken, okulların çevresindeki 21 metruk yer, 17 park ve 6 iş yeri kontrol edildi.

Uygulamada 2 şüphelinin üzerinde bir miktar bonzai maddesi ele geçirilirken, şüpheliler hakkında "uyuşturucu madde kullanmak" suçundan işlem yapıldı.

AA / Murat Asil - Son Dakika Haberleri
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