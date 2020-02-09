Kayseri'de okullar tatil edildi
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Kayseri'de okullar tatil edildi

Kayseri'de olumsuz hava koşulları nedeniyle merkez ilçelerde okullar 1 gün süreyle tatil edildi.

09.02.2020 20:13 | Son Güncelleme: 09.02.2020 20:13
Kayseri'de okullar tatil edildi

'de olumsuz hava koşulları nedeniyle merkez ilçelerde okullar 1 gün süreyle tatil edildi.


Kayseri Valisi Şehmus Günaydın sosyal paylaşım sitesinde yaptığı paylaşımda, "Meteorolojiden alınan son verilerin değerlendirilmesi sonucunda ilimiz merkezinde , , , Hacılar, İncesu ilçeleri 10 Şubat Pazartesi günü eğitim-öğretime 1 gün ara verilmiştir. Engelli ve hamile personelimiz idari izinli sayılacaktır" ifadelerine yer verdi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA
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