KAYSERİ (Haberler.com) - Kayseri'de Kar yağışı sonrası eğitime ara verilip verilmediği merak konusu oldu. Öğrenciler, veliler ve eğitim dünyası Kayseri'de okul tatil mi? Kayseri kar tatili var mı? Kayseri okullar tatil mi merak ediyor. Peki, Kayseri okullar tatil mi?

KAYSERİ'DE OKUL TATİL Mİ?

Kayseri valiliği vatandaşları zorlu iklim şartlarına karşı uyardı. Ancak eğitime ara verilip verilmediği hakkında bir açıklama yapılmadı.

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