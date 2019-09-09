Kayseri'de okul servislerine sıkı denetim

09.09.2019 17:05

KAYSERİ'de trafik polisleri yeni eğitim öğretim yılının ilk gününde okul servislerini denetledi. Belgelerinde eksiklik bulunan sürücülere işlem yapıldı.

Kentte 2019-2020 eğitim ve öğretim yılının başlamasıyla birlikte 800'ü aşkın okul servisi trafiğe çıktı. Kayseri Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, öğrencilerin güvenli şekilde okullarına gidip gelebilmeleri için kent genelindeki ara ve ana arterlerde trafik denetim uygulaması gerçekleştirdi. Havaalanı yolu üzerinde uygulama yapan ekipler, durdukları okul servislerinin sürücü belgelerini inceledi, öğrenci taşıma evraklarını kontrol etti. Trafik polisleri sürücülerin yanı sıra servis içinde öğrencilerinde de emniyet kullanması konusunda sürücüleri uyardı. Polis evrakları eksik olan sürücülere cezai işlem uyguladı. Kontrollerin hafta boyunca devam edeceği belirtildi.

Kaynak: DHA