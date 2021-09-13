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Okul önlerinde uyuşturucu denetimi yapıldı

AA / Sercan Küçükşahin - Haberler | Güncel

Kayseri'de polis ekipleri, okul önlerinde uyuşturucu denetimi yaptı.

Kayseri'de polis ekipleri, okul önlerinde uyuşturucu denetimi yaptı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesine bağlı Narkotim ekiplerince, okul önlerinde uyuşturucu satışı ve kullanımını önlemek amacıyla denetim gerçekleştirildi.

60 ekip ve 113 personelle gerçekleştirilen denetimlerde, "Athena" ve "Jack" isimli narkotik köpekleri de görev aldı.

Denetimlerde, çok sayıda araçta arama ve kimlik kontrolü yapıldı.

Okul önlerinde uyuşturucu denetimi yapıldı

Okul önlerinde uyuşturucu denetimi yapıldı

Okul önlerinde uyuşturucu denetimi yapıldı

Okul önlerinde uyuşturucu denetimi yapıldı

Okul önlerinde uyuşturucu denetimi yapıldı

Okul önlerinde uyuşturucu denetimi yapıldı

Okul önlerinde uyuşturucu denetimi yapıldı

Okul önlerinde uyuşturucu denetimi yapıldı

Okul önlerinde uyuşturucu denetimi yapıldı
AA / Sercan Küçükşahin - Son Dakika Haberleri
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Haber: Okul önlerinde uyuşturucu denetimi yapıldı - Haberler
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