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Kayseri'de okul bahçesinde bıçaklanan genç yaralandı

AA, Müzahim Zahid Tüzün - Güncel
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Kayseri'de okul bahçesinde bıçaklanan genç yaralandı

Kayseri'nin merkez Kocasinan ilçesinde okul bahçesinde bıçaklanan 16 yaşındaki genç tedavi altına alındı.

KOCASİNAN, KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin merkez Kocasinan ilçesinde okul bahçesinde bıçaklanan 16 yaşındaki genç tedavi altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Fevzi Çakmak Mahallesi'ndeki bir okulun bahçesinde buluşan iki arkadaş arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine V.Ç. bıçakla B.Y.Ç'yi yaraladı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine, olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Yaralı genç, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Şüpheli, polis tarafından gözaltına alındı.

Kayseri'de okul bahçesinde bıçaklanan genç yaralandı

Kayseri'de okul bahçesinde bıçaklanan genç yaralandı

AA / Müzahim Zahid Tüzün - Güncel

Münir Karaloğlu, Kocasinan, Kayseri, Polis, Güncel, Haberler

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