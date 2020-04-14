Kayseri'de öğretmenler günde 30 bin maske üretiyor
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Anadolu Lisesi, Kayseri, Güncel

Kayseri'de öğretmenler günde 30 bin maske üretiyor

KAYSERİ'de Belsin Çok Programlı Anadolu Lisesi'nde görev yapan öğretmen ve hizmetliler, sınıfta kurdukları atölyede günlük 30 bin adet maske üretiyor.

14.04.2020 14:15 | Son Güncelleme: 14.04.2020 14:15
Kayseri'de öğretmenler günde 30 bin maske üretiyor

KAYSERİ'de Belsin Çok Programlı Anadolu Lisesi'nde görev yapan öğretmen ve hizmetliler, sınıfta kurdukları atölyede günlük 30 bin adet maske üretiyor.

Milli Eğitim Bakanlığı, koronavirüsle mücadele kapsamında 'Meslek Liseleri Üretiyor' sloganıyla maske üretim seferberliği başlattı. Bakanlığın maske üretimi için belirlediği 14 pilot ilden biri olan Kayseri'deki Belsin Çok Programlı Anadolu Lisesi'nde gönüllü 4 öğretmen ve 5 hizmetli, sınıfı atölyeye çevirdi. Öğretmen ve hizmetliler tarafından günlük 30 bin maske üretimi yapılıyor. Üretilen maskeler sağlık çalışanları ve fabrikada çalışan işçilere dağıtılıyor.'GÜNLÜK 30 BİN MASKE ÜRETİYORUZ'Bakanlığın talimatları doğrultusunda maske üretimine geçtiklerini belirten Belsin Çok Programlı Anadolu Lisesi Müdürü Binali Katfar, Dünyada bu salgının artması ve ülkemize de sıçramasından dolayı bizler de 'Meslek Liseleri Üretiyor' bağlamında bakanlığımızın talimatıyla ve İl Milli Eğitim Müdürümüzün desteği ile maske üretimine geçtik. Günlük 30 bin maske üretimi yapıyoruz. Bu maskelerimiz de sanayide fabrika işçilerine ve İl Sağlık Müdürlüğümüze dağıtılacak. 4 öğretmenimiz ve 5 hizmetlimiz ile bu çalışmayı yürütüyoruz. Burada çalışan herkes hiçbir beklenti olmadan gönüllük esasına göre çalışıyor diye konuştu.'AMACIMIZ MASKE İHTİYACINI KARŞILAMAK'

Moda Tasarım Öğretmeni Nadire Özer de maske üretiminin yanında tulum ve bone dikimini de gerçekleştirebileceklerini dile getirerek, Amacımız ülkemizdeki maske ihtiyacını karşılayarak halkımızın faydalanmasını sağlamaktır. Burada günlük 30 bin maske üretimimiz var. Gerekli malzemeleri müdürümüzden isteyerek temin ettik. Bundan sonra amacımız maske üretiminin yanında tulum ve bone dikimini gerçekleştirebiliriz dedi.


Kaynak: DHA

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