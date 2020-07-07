Kayseri'de öğretmen ve öğrencilerden ihtiyaç sahiplerine 9 bin çuval un yardımı
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Kayseri'de öğretmen ve öğrencilerden ihtiyaç sahiplerine 9 bin çuval un yardımı

Kayseri Milli Eğitim Müdürlüğü öncülüğünde düzenlenen kampanya ile öğretmen ve öğrencilerin katkısıyla alınan 9 bin çuval un dağıtımı Yeşilhisar ilçesinde ihtiyaç sahibi ailelere teslim edilmesiyle tamamlandı.

Kayseri'de öğretmen ve öğrencilerden ihtiyaç sahiplerine 9 bin çuval un yardımı
07.07.2020 17:19 | Son Güncelleme: 07.07.2020 17:56

Kayseri Milli Eğitim Müdürlüğü öncülüğünde düzenlenen kampanya ile öğretmen ve öğrencilerin katkısıyla alınan 9 bin çuval un dağıtımı Yeşilhisar ilçesinde ihtiyaç sahibi ailelere teslim edilmesiyle tamamlandı.

Yeşilhisar Milli Eğitim Müdürlüğünün de katkısıyla düzenlenen kampanya ile öğretmenlerin yardımı ve öğrencilerin harçlıklarından toplanan parayla ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırmak üzere alınan 25'er kilogramlık 250 çuval unun dağıtımı gerçekleştirdi.

İl Milli Eğitim Müdürü Celalettin Ekinci, öğretmen ve öğrencilere örnek davranış sergilediklerini için teşekkür ederek yardım kampanyasında şimdiye adar 9 bin çuval un dağıtıldığını vurguladı.

Milli eğitim camiası olarak ellerinden geldiği kadar yardımlara devam edeceklerini aktaran Ekinci, yardıma öncülük etme konusunda var güçleriyle çalışacaklarını ifade etti.

Belediye Başkanı Halit Taşyapan ise yardım kampanyasına çocukların kumbaraları, öğretmenlerin de maaşlarıyla destek verdiğini belirterek, içinden geçilen zor günlerde birlik ve beraberlik ruhunu güçlendirmek, insanlara destek olmak için kenetlendiklerini kaydetti.

Unlar, daha sonra öğretmenler tarafından ihtiyaç sahiplerine evlerinde teslim edildi.

Programa İlçe Kaymakamı Fatih Bayram, ilçede vefa sosyal destek grubunda yer alan öğretmen ve öğrenciler katıldı.

Kaynak: AA

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