Kayseri'de öğretmen ve öğrencilerden ihtiyaç sahiplerine 250 çuval un yardımı Kayseri Milli Eğitim Müdürlüğü öncülüğünde düzenlenen kampanya ile öğretmen ve öğrencilerin katkısıyla alınan 250 torba un, İncesu ilçesinde ihtiyaç sahibi ailelere teslim edildi.

Kayseri Milli Eğitim Müdürlüğü öncülüğünde düzenlenen kampanya ile öğretmen ve öğrencilerin katkısıyla alınan 250 torba un, İncesu ilçesinde ihtiyaç sahibi ailelere teslim edildi.

İncesu Milli Eğitim Müdürlüğünün de katkısıyla düzenlenen kampanya ile öğretmenlerin yardımı ve öğrencilerin harçlıklarından toplanan parayla ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırmak üzere alınan 25'er kilogramlık 250 çuval unun dağıtımı gerçekleştirdi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Konuralp Usta, dağıtım etkinliğinde yaptığı konuşmada, yardım kampanyasına çocukların kumbaraları, öğretmenlerin de maaşlarıyla destek verdiğini belirterek, içinden geçilen zor günlerde birlik ve beraberlik ruhunu güçlendirmek, insanlara destek olmak için kenetlendiklerini ifade etti.

Vefa destek gruplarında görev alan 50 öğretmen aracılığı ile ilçedeki ihtiyaç sahiplerini tespit ettiklerini kaydeden Usta, Türk milletinin bu zorlu süreçte vefasını, desteğini bir kez daha gösterdiğini dile getirdi.

Unlar, daha sora öğretmenler tarafından ihtiyaç sahiplerine evlerinde teslim edildi.

Kaynak: AA