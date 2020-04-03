Kayseri'de öğretmen ve öğrencilerden ihtiyaç sahiplerine un yardımı KAYSERİ'de, öğretmen ve öğrencilerin yaptığı bağışlarla alınan 9 TIR dolusu un, İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nce koronavirüsten etkilenen ihtiyaç sahibi vatandaşlara dağıtılmaya başlandı.

KAYSERİ'de, öğretmen ve öğrencilerin yaptığı bağışlarla alınan 9 TIR dolusu un, İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nce koronavirüsten etkilenen ihtiyaç sahibi vatandaşlara dağıtılmaya başlandı.

Kentteki okullarda görev yapan öğretmenler ve öğrenciler, koronavirüsten etkilenen aileler için bağış yaptı. Toplanan para ile ihtiyaç sahipleri için un alındı. İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nce, toplam 4 bin 500 çuval unun dağıtımına bugün Develi ilçesinde başlandı. İhtiyaç sahibi vatandaşların evlerine öğretmenler tarafından 50 kiloluk unlar bırakıldı. İl Milli Eğitim Müdürü Celalettin Ekinci, Develi'de toplam 500 çuval un dağıtacaklarını belirterek, "Bu kampanya ülkemizin, Türk insanının güzelliğinin göstergesidir. Bizim asil bir milletimiz var. Bu yardımlar öğrencilerimizin kumbaralarından, öğretmenlerimizin maaş ve ücretlerinden gelen yardımlar. Kayseri'de ihtiyaç sahiplerini tespit ediyoruz. İnşallah ilçe ilçe dolaşacağız ve bu unları ihtiyaç sahiplerine göndereceğiz. Öğretmen ve öğrencilerimize çok teşekkür ediyorum" dedi.

Kaynak: DHA