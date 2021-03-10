Kayseri'de öğretmen, komşusunu tabanca ile yaraladı (2)
10.03.2021 17:54 | Son Güncelleme: 10.03.2021 17:59
TUTUKLANDITartıştığı komşusu Osman Dörttepe'yi ruhsatsız tabanca ile vurarak ağır yaralayan coğrafya öğretmeni Mustafa D, sorgusunun ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
TUTUKLANDI
Tartıştığı komşusu Osman Dörttepe'yi ruhsatsız tabanca ile vurarak ağır yaralayan coğrafya öğretmeni Mustafa D, sorgusunun ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Mustafa D. ile Osman Dörttepe'nin, evlerinin önünde araç park etme meselesi yüzünden kavga ettiği belirtildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Olcay DÜZGÜN