Son dakika... Kayseri'de öğretmen, komşusunu tabanca ile yaraladı
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Son dakika... Kayseri'de öğretmen, komşusunu tabanca ile yaraladı

10.03.2021 10:51 | Son Güncelleme: 10.03.2021 10:57
Son dakika... Kayseri'de öğretmen, komşusunu tabanca ile yaraladı

Son dakika haberi: KAYSERİ'de coğrafya öğretmeni Mustafa D. (35) tartıştığı komşusu Osman Dörttepe'yi tabanca ile ateş ederek yaraladı.

KAYSERİ'de coğrafya öğretmeni Mustafa D. (35) tartıştığı  komşusu Osman Dörttepe'yi tabanca ile ateş ederek yaraladı.

Olay, sabah saatlerinde Melikgazi ilçesi Çorakçılar Mahallesi Yunus Emre Caddesi'nde meydana geldi. Kentte lisede coğrafya öğretmeni Mustafa D, komşusu işçi emeklisi Osman Dörttepe ile sabah evlerinin önünde karşılaştı. Daha önceden aralarında husumet olduğu iddia edilen ikili arasında tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen olayda Mustafa D., belinden çıkardığı tabancayla Osman Dörttepe'ye ateş açtı. Osman Dörttepe başına isabet eden kurşunla yaralandı. Osman Dörttepe, çağrılan ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Dörttepe'nin durumunun ağır olduğu belirtildi. Mustafa D. ise polis merkezine giderek teslim oldu.

Son dakika... Kayseri'de öğretmen, komşusunu tabanca ile yaraladı
Son dakika... Kayseri'de öğretmen, komşusunu tabanca ile yaraladı
Son dakika... Kayseri'de öğretmen, komşusunu tabanca ile yaraladı
Son dakika... Kayseri'de öğretmen, komşusunu tabanca ile yaraladı
Son dakika... Kayseri'de öğretmen, komşusunu tabanca ile yaraladı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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