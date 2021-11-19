Kayseri'de öğrencinin cebinden telefon hırsızlığı güvenlik kameralarına yansıdı - Haberler
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Kayseri'de öğrencinin cebinden telefon hırsızlığı güvenlik kameralarına yansıdı

AA / Müzahim Zahid Tüzün - Haberler | Güncel
Kayseri'de öğrencinin cebinden telefon hırsızlığı güvenlik kameralarına yansıdı

Kayseri'de bir öğrencinin cebinden telefonunu çaldığı ileri sürülen şüpheli gözaltına alındı.

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de bir öğrencinin cebinden telefonunu çaldığı ileri sürülen şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, Cumhuriyet Mahallesi Sur Caddesi'ndeki alt geçidin merdivenlerinde bir kız öğrencinin cebinden telefonunun çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Alt geçitteki güvenlik kameralarını izleyen ekipler, zanlının O.K.B, olduğunu tespit etti.

Zanlı, kent merkezindeki bir ikamette çalıntı olduğu değerlendirilen telefonla yakalandı.

Şüphelinin, alt geçidin yürüyen merdivenlerinde arkadaşıyla sohbet eden öğrencinin cebinden telefonunu aldığı anlar da güvenlik kameralarına yansıdı.

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AA / Müzahim Zahid Tüzün - Son Dakika Haberleri

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