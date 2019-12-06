Kayseri'de öğrencilerden KYK borcu eylemi

06.12.2019 15:26 | Son Güncelleme: 06.12.2019 15:26

Kayseri'de Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) borçlarının kaldırılmasını talep eden öğrenciler, eylem yaptı.

Cumhuriyet Meydanı PTT şubesi önünde toplanan öğrenciler, KYK borçlarının kaldırılmasını ve yoksulluk sınırında olan öğrencilere öncelik verilmesini talep etti.

Eyleme katılanlar, "Eğitim hakkımız, burs ihtiyacımız", "Kredi değil burs istiyoruz" yazılı pankart taşıdı.

Öğrenciler, taleplerini içeren dilekçelerini ilgili kurumlara ulaştırılmak üzere PTT'ye teslim etti.

Kaynak: AA