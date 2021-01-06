Kayseri'de öğrenciler "gönüllülük dersi" kapsamında hijyen paketi dağıttı
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Kayseri'de öğrenciler "gönüllülük dersi" kapsamında hijyen paketi dağıttı

06.01.2021 11:23 | Son Güncelleme: 06.01.2021 11:26
Kayseri'de öğrenciler

Nuh Naci Yazgan Üniversitesi (NNYÜ) öğrencileri tarafından vatandaşlara "gönüllülük dersi" kapsamında dezenfektan ve maske dağıtıldı.

Nuh Naci Yazgan Üniversitesi (NNYÜ) öğrencileri tarafından vatandaşlara "gönüllülük dersi" kapsamında dezenfektan ve maske dağıtıldı.

Cumhuriyet Meydanı'nda öğrenci tarafından içerisinde dezenfektan ve maske bulunan yaklaşık 600 hijyen paketi vatandaşlara dağıtıldı.

Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Bölümü Öğretim Görevlisi Ümit Yaldız, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) tüm dünyayı etkilediğini söyledi.

Öğrencilerin "gönüllülük dersi" kapsamında Kayseri halkını bilinçlendirmek istediğini anlatan Yaldız, "Halka virüs hakkında bilgiler vereceğiz. Maske kullanımı, hijyen konusunda bilgiler aktaracağız." dedi.

Hijyen paketi içerisinde maske, kolonya, dezenfektan gibi malzemelerin yer aldığını vurgulayan Yaldız, yaklaşık 600 paketi 6 öğrenci ile dağıtacaklarını aktardı.

Yaldız, koronavirüsle mücadelenin önemini belirterek. öğrencilerin sosyal sorumluluk kapsamında bir araya geldiğini kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ergün Haktanıyan

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